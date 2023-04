Anastácio inaugura Sala Lilás da Polícia Civil para atendimento humanizado às mulheres

Exemplo de sala nas unidades de MS / (Foto: Divulgação)

A Delegacia de Polícia Civil de Anastácio inaugura na segunda-feira, 17, a nova Sala Lilás para atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência.

Com a presença de autoridades da segurança pública, o espaço inaugura oficialmente às 10h. A delegacia está localizada na Rua Coronel Ponce, 829, no centro da cidade.

A Sala Lilás está sendo implantada em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, uma medida de oferecer atendimento diferenciado e qualificado às mulheres em situação de violência, incluindo atendimento também para crianças e meninas adolescentes, que tenham tido seus direitos violados, facilitando o acesso à Justiça e incentivando as denúncias, já que as mulheres teriam um espaço exclusivo para o atendimento.