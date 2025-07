Anastácio recebe camionete para reforçar combate a vetores

A entrega simbólica das chaves foi feita pelo prefeito / Divulgação

Anastácio foi contemplado nesta semana com uma camionete Ford Ranger, doada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde e da Coordenadoria de Controle de Vetores. O veículo será destinado à equipe da Vigilância em Saúde como forma de reconhecimento pelo cumprimento de metas estratégicas no controle de vetores na região.

Entre os critérios atendidos pela equipe municipal que garantiram a doação estão:

Cobertura das microáreas com visitas domiciliares;

Realização do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa) ao longo do ano;

Pactuação de imóveis rurais para pesquisa de triatomíneos;

Adesão ao programa estadual de monitoramento com ovitrampas.

A entrega simbólica das chaves foi feita pelo prefeito Manoel Aparecido, o Cido, ao secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga. O ato reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das ações de combate às arboviroses e com a promoção da saúde pública em Anastácio.

A nova viatura representa mais mobilidade e suporte logístico às equipes que atuam diretamente na prevenção e no controle de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!