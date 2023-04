Anta baleada por caçadores é resgatada em sítio em Ivinhema

Divulgação

Uma anta ferida foi resgatada por uma equipe da Polícia Militar Ambiental em um sítio localizado no município de Ivinhema.

Os policiais usaram um guindaste para resgatar o animal que estava debilitado, após ser baleado por caçadores.

A proprietária do sítio foi quem acionou os policiais, que ao chegarem no endereço, perceberam que o animal estava desidratado e dispôs de água. A anta, uma fêmea, estava extremamente debilitada pela infecção provocada pelos ferimentos de arma de fogo. Aparentemente, o animal teria sido vítima de pelo menos dois tiros, a cerca de cinco a sete dias, pois as feridas já continham larvas.



Conforme o Jornal da Nova, depois de quatro horas, os policiais colocaram o bicho na viatura e o levaram a um médico veterinário para atendimento básico e avaliação e o encaminharam urgentemente ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande, onde recebe atendimento médico veterinário.



Este é o segundo caso de resgate de anta vítima de caça ilegal este ano. No dia 12 de fevereiro, outro animal da mesma espécie extremamente debilitado foi resgatado por policiais militares ambiental de São Gabriel do Oeste, no município de Rio Verde de Mato Grosso.