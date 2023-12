Antes de incêndio, irmãs foram agredidas gravemente

Redes Sociais

As irmãs, de 5 e 11 anos, resgatadas durante o incêndio da madrugada desta sexta-feira (8), sofreram agressão graves antes de terem os corpos queimados. O caso aconteceu na Rua General Pinho, no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Há suspeita de fogo criminoso.

Conforme informações apuradas pelo Campo Grande News, a menina de 11 anos teve 70% do corpo queimado devido a uma explosão. As queimaduras são de segundo e terceiro grau, mas a situação se agrava pela surra que ela levou antes.

Conforme o prontuário médico, as agressões causaram traumatismo craniano, inclusive, com otorragia (sangramento pelo ouvido).

A caçula, de 5 anos, também tinhas sinais de espancamento. Ela deu entrada no hospital com inchaços e escoriações no rosto e ferimentos no couro cabeludo. O fogo causou queimaduras de segundo grau no braço direito e na perna esquerda da criança.

Devido às dores, as meninas estão em coma induzido. O caso é considerado gravíssimo pelos médicos, as duas estão na ala vermelha da Santa Casa, em Campo Grande.

O incêndio começou por volta das 23h, e as meninas foram socorridas por vizinhos que entraram na casa antes que o incêndio tomasse conta de tudo. As irmãs foram levadas pelo Corpo de Bombeiros de Sidrolândia para o hospital da cidade, em seguida transferidas para a Capital.

A investigação está sendo feita pela delegacia do município, onde o crime aconteceu.