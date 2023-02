Após 11 meses, casal é indiciado por atropelar jovens em avenida e fugir

Um casal foi indiciado nesta sexta-feira (17) por atropelamento de dois adolescentes e omissão de socorro. O crime aconteceu em abril de 2022 e investigado pela Polícia Civil 5ª Delegacia de Polícia.

Conforme a investigação, as vítimas andavam de bicicleta pela Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, quando foram atingidos por um veículo que estava no mesmo sentido . O motorista fugiu sem prestar socorro e os adolescentes foram socorridos por populares.

Foi descoberto que o veículo envolvido no acidente era locado e foi devolvido para a locadora no dia seguinte, tendo a locatária assinado documento informando que as avarias eram decorrentes de atropelamento de animal na cidade de Bonito.

Foi constatado que o motorista, esposo da locatária, além de atropelar e não prestar socorro às vítimas, estava com a habilitação suspensa. Ele vai responder por praticar lesão corporal culposa com a pena aumentada em razão de não prestar socorro à vítima e por violar a suspensão de dirigir, enquanto sua esposa vai responder por falsidade ideológica e por entregar a direção de veículo automotor a pessoa com direito de dirigir suspenso.