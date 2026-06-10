Após 13 anos foragido, homem que matou mulher a golpes de facão em SP é preso em MS

Ação foi realizada pela equipe de capturas da Deam de Campo Grande / Reprodução

Um homem foi preso em Ponta Porã, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, nesta quarta-feira (10), mais de uma década após matar brutalmente uma mulher esfaqueada no interior de São Paulo. A ação foi realizada pela equipe de capturas da Deam (1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Campo Grande.

Identificado pelas iniciais L.C.M.P., conhecido como “Cachorrão”, o suspeito era considerado foragido da Justiça paulista desde o assassinato de Sirley Aparecida de Melo, de 44 anos, ocorrido na cidade de Votuporanga (SP), em fevereiro de 2013.

Segundo as investigações da época, a vítima foi perseguida e morta com diversos golpes de facão em via pública, no bairro Pozzobon, enquanto seguia para o trabalho. Contra o homem havia mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Ainda conforme registros policiais divulgados à época, Sirley já havia denunciado o suspeito diversas vezes por ameaças, agressões físicas e ofensas. Dias antes do crime, ela conseguiu uma medida protetiva de urgência que impedia a aproximação do investigado. Mesmo assim, ele teria descumprido a determinação judicial e cometido o assassinato.

Embora registrado inicialmente como homicídio qualificado, a Polícia Civil destacou que os elementos do crime se enquadram atualmente como feminicídio, devido ao histórico de violência doméstica e perseguição contra a vítima.

Após o crime, o suspeito desapareceu e permaneceu foragido por mais de uma década. Na época, a polícia paulista chegou a divulgar fotografias do investigado em buscas por informações sobre o paradeiro dele. O carro que teria sido utilizado na fuga foi encontrado abandonado às margens da rodovia Euclides da Cunha, em São Paulo, com manchas de sangue no interior.

Além da prisão relacionada ao crime em São Paulo, L.C.M.P. também passou a ser investigado em Mato Grosso do Sul por estupro e lesão corporal contra uma mulher em Ponta Porã.

De acordo com boletim de ocorrência registrado em dezembro de 2025, a vítima relatou que o homem invadiu sua residência na zona rural do município, ameaçou-a com uma faca e a obrigou a manter relações sexuais. Ainda segundo o relato, ela foi agredida com chutes e precisou de atendimento médico após sofrer ferimentos nas costelas.

As diligências realizadas pela equipe da 1ª Deam permitiram não apenas o cumprimento do mandado expedido pela Justiça de São Paulo, mas também a identificação formal do suspeito nas investigações conduzidas em Mato Grosso do Sul.

Após ser localizado em Ponta Porã, o homem foi encaminhado para a unidade policial local e permanece à disposição da Justiça.

Foto do jornal local A Cidade, de Votuporanga, datada de 2013: Sirley já havia denunciado o homem diversas vezes