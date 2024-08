Após 15 dias de show em Aquidauana, Lauana Prado presencia tiroteio em apresentação

Divulgação

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na madrugada deste sábado (31), durante o Marília Rodeo Music, festival que ocorria em um espaço de eventos em Lácio, zona leste da cidade.

O crime ocorreu durante o show da cantora Lauana Prado, transformando o que deveria ser uma noite de diversão em uma cena de pânico e tragédia.

As primeiras informações indicam que o autor dos disparos seria um policial militar, que entrou na arena multiuso armado. Ele teria se identificado e avisado que estaria com uma arma de fogo na portaria do evento. De acordo com a legislação brasileira, policiais militares têm o direito de portar armas de fogo, inclusive fora do horário de serviço.

Marília Noticia apurou que a discussão teria começado por conta de ciúmes e disputa por mulheres. Testemunhas relataram que, após o início do tiroteio, o pânico se espalhou rapidamente pelo local. Muitas pessoas correram em busca de abrigo, e na confusão, algumas acabaram caindo.

A vítima, ao tentar fugir após o primeiro disparo, colidiu com outras pessoas, que ficaram sujas de sangue. O cenário de organização e alegria rapidamente se transformou em um verdadeiro filme de terror, com muitos dos presentes em choque diante da brutalidade do ocorrido.

O policial, identificado como o autor dos disparos, foi espancado por algumas pessoas que estavam no local antes de ser detido pela segurança do evento. Na confusão, uma outra pessoa teria sido atingida de raspão por um dos disparos.

A organização do Marília Rodeo Music emitiu nota oficial sobre o incidente ainda durante a madrugada: “Esclarecemos que durante o show da cantora Lauana Prado, um policial militar, em ato isolado, sacou sua arma e atirou. A segurança privada agiu imediatamente desarmando-o e contendo o agressor. A organização do evento se coloca à disposição dos órgãos competentes para apuração dos fatos”.

Veja o video: