Após 16 dias, carro de motorista de aplicativo sequestrado em Corumbá é devolvido

Carro recuperado / Divulgação

Após 16 dias, a Diprove (Direção de Prevenção a Roubo de Veículos) de Puerto Suárez, na Bolívia, devolveu junto com a Polícia Civil de Corumbá o Chevrolet Prisma ao um motorista de aplicativo que foi sequestrado durante o roubo do veículo em uma residência na fronteira. A entrega ocorreu na tarde de terça-feira, 26, para a esposa do proprietário do carro.

O tenente e diretor Provincial da Diprove em Puerto Suárez, Marcelo Ramírez Colque, enfatizou a colaboração entre as duas polícias no combate ao crime na região de fronteira. Ele informou que desde 2023, aproximadamente 20 veículos foram recuperados e devolvidos aos proprietários após serem roubados ou furtados em território brasileiro e recuperados na Bolívia.

O incidente ocorreu na madrugada de 10 de março, em Corumbá, quando o motorista foi sequestrado por três indivíduos e levado para a Bolívia. Após ser mantido em cárcere, foi liberado na fronteira por um mototaxista. Ao retornar a Corumbá, ele imediatamente relatou o ocorrido à Polícia Civil.

Um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento no roubo, foi preso, mas posteriormente liberado. Ele negou qualquer participação no crime e, por ser réu primário, está respondendo ao processo em liberdade.