Após 18h de perseguição no Pantanal, acusado de homicídio é preso

Delegacia de Corumbá / Divulgação

Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em flagrante após 18h de perseguição no Pantanal de Nhecolândia, em Corumbá. Ele é acusado de homicídio na noite de terça-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, após a identificação do acusado e da arma usada no crime foi feita diligências na região. Testemunhas informaram que ele havia fugido com uma égua de cor branca.

Após buscas na região de Abobral e Buraco das Piranhas, na Estrada Parque, ele foi preso, com apoio da Polícia Militar Ambiental.

O autor foi encaminhado até a 1ª DP de Corumbá, onde ficará a disposição da justiça.