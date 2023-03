Após 5h do crime, Polícia Civil prende homem que matou marido da ex

Arma usada no crime / Divulgação

Vinícius Araújo de Freitas, 23 anos, foi preso na tarde deste domingo (5), na região do Bairro Vida Nova, após ser localizado pela a equipe do GOI (Grupo de Operação e Investigação). O autor seria o atual marido da ex-mulher de Ezequiel Gomes Pereira, de 29 anos, este, vítima de esfaqueamento.

Segundo informações, Pereira foi morto com três golpes de faca e chegou a ser socorrido, por volta das 8h de hoje. Vinícius Freitas justificou o crime dizendo que estava sendo ameaçado e, hoje, resolveu ir atrás do homem. Os dois discutiram e brigaram, momento em que a vítima foi golpeada.

No boletim de ocorrência consta que, mesmo em fuga, Pereira foi atingido com duas facadas nas costas e uma no braço. A vítima ainda correu em direção a lugar com mais pessoas, que impediram que o autor continuasse as agressões. Freitas fugiu e a vizinhança levou a vítima até o posto de saúde.

A Polícia Militar foi até a casa da ex-mulher da vítima, que confirmou a versão das testemunhas. Militares também foram até a casa da mãe do autor, mas ele não foi encontrado. A arma do crime também não foi encontrada. O local dos ataques não foi preservado, já que moradores do bairro lavaram a calçada e as manchas de sangue.

Na investigação, a Polícia Civil encontrou a faca utilizada no homicido na casa de um parente de Freitas, na região do Jardim Presidente. O autor e o parente, que não teve o nome divulgado, vão ser levados para a Depac/Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A prisão aconteceu cerca de 5h depois do crime.

Na UPA, os policiais receberam a informação que Pereira deu entrada em estado grave e que tentou-se sua estabilização para que fosse encaminhado a unidade hospitalar, mas ele não resistiu. Ele morreu por choque hipovolêmico (perda de grande quantidade de sangue).