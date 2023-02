Após agredir companheira, ex-servidor tem arma apreendida

Polícia Civil realizou apreensão / Divulgação PCMS

Após agredir a esposa, um ex-servidor público de Ivinhema foi alvo de cumprimento de mandado pela Polícia Civil. Ele teve a arma de fogo e munições apreendidas nesta segunda-feira (6).

Segundo informado pela Polícia, investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão. A ação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), da delegacia local.

A denúncia constava que o suspeito estaria ameaçando a esposa com a arma. As investigações tiveram início após a vítima procurar a unidade policial e narrar uma série de agressões físicas e morais sofridas, que teriam sido praticadas por seu marido.

Em um dos ciclos de agressões, a vítima narrou que seu marido teria apontado uma arma de fogo para sua cabeça e a ameaçado de morte. Diante disso, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência, para apreender a possível arma do crime.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi deferido pelo Poder Judiciário. Dessa forma, investigadores da Polícia Civil foram até o local e apreenderam a arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9 mm.

A arma, que é legalizada, foi apreendida como instrumento do delito, com o objetivo de evitar desdobramentos mais graves. O suspeito responderá criminalmente por ameaça em situação de violência doméstica.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas por meio do telefone: (67) 99208-9491.