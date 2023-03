Após ameaçar comerciante, homem tem arma de fogo apreendida

Arma tem porte apenas para dentro da residência / Divulgação

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi investigado após ameaçar um desafeto. A Polícia Civil apreendeu na tarde desta quinta-feira (23) a pistola, calibre .380, utilizada pelo acusado, em Ivinhema.

Uma operação foi desencadeada após a vítima procurar a polícia relatando que o suspeito teria ido até seu estabelecimento comercial e o ameaçado de morte com uma arma de fogo. Uma equipe foi até a casa do acusado e localizou a arma, que estava legalizada para posse domiciliar, sendo ilegal a circulação com a arma de fogo em qualquer localidade.

A arma foi apreendida e o suspeito responderá pelo crime de ameaça, bem como pelo porte ilegal de arma de fogo.