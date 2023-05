Após ameaças de morte, jovem esconde arma e denuncia ex-marido em Miranda

Acusado está sendo procurado / Foto: Divulgação

Uma jovem de 22 anos acionou a polícia após dias sendo ameaçada pelo ex-marido, em Miranda, escondendo um revólver calibre 32 e 20 munições. Ela e os filhos conviviam com medo das agressões do homem de 34 anos, que fugiu antes da chegada da Polícia Militar.

Por volta das 16h30 de sábado, 29, ela foi até a casa do irmão, quando o ex ligou mais uma vez ameaçando. O casal já estava separado há quatro meses. Quando ela retornou à casa, conseguiu pegar a arma e escondê-la, até a chegada da equipe.

A vítima relatou, ainda, que o autor ameaçava constantemente sua vida e de seus filhos com o revólver. A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as providências.

A equipe realiza buscas para encontrar o acusado de violência doméstica.