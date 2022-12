Após ameaças e agressões, homem é preso pela Polícia Civil em Brasilândia

Equipes da Polícia Civil realizaram prisão / (Foto: Divulgação)

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (29) após diversas ameaças de morte e agressões físicas, em Brasilândia. A Polícia Civil localizou o acusado em um distrito industrial do município.

Conforme a polícia, ele teria descumprido medidas protetivas de urgência da Lei maria da Penha, invadindo a casa da ex-companheira, agredindo-a fisicamente e fazendo ameaças de morte.

O fato foi registrado no dia seguinte à Polícia Civil, que instaurou inquérito policial e representou pela prisão preventiva do suspeito. Assim que decretada pelo Poder Judiciário, o indivíduo foi preso em um distrito industrial do município.

O casal já tinha outros registros anteriores de violência doméstica e ocorreu uma escalada nas agressões. O suspeito permanecerá recolhido e será recambiado para o sistema prisional.

Denúncias anônimas podem ser encaminhas via WhatsApp pelo número (67) 99919-5990.