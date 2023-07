Após apanhar da neta em tabacaria, mulher procura a polícia em Corumbá

(Foto:Divulgação)

Uma mulher, de 58 anos, apanhou da própria neta em uma tabacaria localizada na Rua Antônio Maria Coelho, em Corumbá. O caso aconteceu durante a madrugada do último sábado, 29.

De acordo com o Diário Corumbaense, a vítima teria ido até o local chamar a menina para ir embora para casa, pois teria que conversar com a neta. No entanto, a autora não gostou muito e passou a ficar agressiva.

Em determinado momento, ela puxou o cabelo da avó e deu um chute na barriga dela. Após apanhar, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como vias de fato.