Após batida, veículo capota em avenida da Capital

Veículo capotou / Reprodução/Campo Grande News

Colisão entre dois veículos terminou em capotagem na noite de ontem (29), em Campo Grande.

Segundo informações do Campo Grande News, o acidente envolveu um Chevrolet Agile e um Fiat Palio, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Treze de Maio, na região central da cidade.

Com a batida, um dos veículos capotou. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e a área foi isolada.

Ninguém ficou ferido.