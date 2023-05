Após 'bebedeira' homem sai acompanhado de estranho e desaparece em Anastácio

Um homem, identificado como José Carlos de Oliveira, de 40 anos, desapareceu após sair da casa de uma amiga, acompanhado de um desconhecido. O desaparecimento aconteceu na região do Bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência na última quinta-feira, 11, João havia acabado de chegar da fazenda onde trabalha que fica no município de Maracaju e foi para casa da ex sogra.

No fim da tarde ele avisou que iria tomar cervejas com uma amiga que morava na cidade e retornaria para casa para dormir. Essa amiga contou que realmente bebeu até tarde da noite com a vítima.

Após a 'bebedeira' a vítima saiu com outro rapaz desconhecido durante a madrugada, após isso os familiares e amigos perderam o contato com o desaparecido.

A ex-esposa de João contou ao Pantaneiro que depois do desaparecimento ela tentou contato com ele por ligações e mensagens, mas não teve sucesso, "as mensagens ficaram sendo vista por um tempo, mas ninguém respondia e ele nunca fez isso. Agora as mensagens não chega e ninguém atende. Estamos muito preocupados com o que pode ter acontecido com ele", disse a mulher.

O caso foi registrado como desaparecimento na delegacia do município e segue em investigação. Caso alguém tiver qualquer informação sobre o desaparecimento de joão e queira ajudar a família pode entrar em contato com o jornal ou direto com a polícia.