Após bebedeira, vizinhos brigam por latinhas de alumínio em Aquidauana

Vizinhos brigaram por latinhas de alumínio / Ilustrativa

Homem, que não teve a idade divulgada, foi levado para o Pronto-Socorro de Aquidauana após ser agredido pelo amigo após bebeira. O caso ocorreu por volta das 17h de ontem (15), no bairro Nova Aquidauana.

À polícia, a vítima contou que estava com o amigo, de 67 anos, ingerindo pinga em casa. Em determinado momento, o dono do imóvel decidiu dormir.

Pouco tempo depois, ele acordou ao ouvir barulho no quintal. Ao sair da casa, ele flagrou o amigo tentando ir embora com aproximadamente seis quilos de latinhas de alumínio, que estavam guardadas em três sacos.

Ao tirar satisfação com o amigo, a vítima acabou agredida com uma picareta. Ela sofreu ferimentos no rosto, na cabeça e nos braços.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto-Socorro. O autor das agressões fugiu e não foi localizado.