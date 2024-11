Após briga e postagens polêmicas, jovem é morto a tiros em festa em Campo Grande

Reprodução

Marcos William da Silva Guido, de 27 anos, foi assassinado a tiros na manhã do último domingo (3) durante uma briga em uma festa no Jardim Centenário, em Campo Grande. Conhecido por provocações nas redes sociais sobre um suposto caso com uma mulher comprometida, Marcos tinha passagens pela polícia por roubo, receptação e porte ilegal de arma.



Câmeras de segurança captaram o momento em que ele discutia com um homem não identificado, que disparou duas vezes contra ele, atingindo o tórax e a coxa. Mesmo ferido, Marcos ainda tentou argumentar com o agressor, que o agrediu antes de ele conseguir correr, mas logo caiu e foi encontrado morto. (Veja o vídeo abaixo)

Segundo o site O sul-mato-grossense, dias antes, Marcos havia feito postagens provocativas sobre o envolvimento com a mulher, o que pode ter motivado ameaças e culminado no ataque. Após o crime, uma página anônima ofereceu R$ 30 mil por informações do suspeito, que fugiu em uma Saveiro Cross branca e supostamente possui histórico criminal.

As investigações estão em andamento, e a polícia busca testemunhas e provas para identificar e localizar o autor.