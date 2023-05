Após casa pegar fogo morador de Itaquirai é encontrado carbonizado

Um homem, de 58 anos, foi encontrado morto em uma casa incendiada, na cidade de Itaquiraí. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 8, sendo registrado como incêndio e morte a esclarecer.

De acordo com o boletim de ocorrência, a casa fica na área rural do município. Não tem informações das circunstâncias do incêndio na casa. Quando as autoridades chegaram, o homem identificado como Joilis Caetano dos Santos já estava morto.

A Polícia Militar, Civil e perícia estiveram no local para os procedimentos necessários. O corpo foi removido pela funerária