Após descumprir medida protetiva, homem se recusa ser preso e mobiliza equipe por 4h

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Um homem de 47 anos resistiu ao mandado de prisão por descumprir a medida protetiva de urgência e mobilizou equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros por quatro horas, desde o início da noite de quinta-feira (23). O rapaz ameaçava tirar a própria vida, se negando na apresentação, na cidade de Anastácio.

Conforme consta no boletim de ocorrência, por volta das 18h15, um oficial de justiça compareceu ao endereço, na Rua Magno Maciel Martins, com uma equipe da PM para cumprimento do mandado de prisão por descumprir a medida impetrada pela ex-companheira. Entretanto, ele resistiu a prisão e ameaçou se cortar com uma faca.

A equipe pediu reforços e bombeiros, mobilizando uma negociação e conversa. O homem continuou se negando, trancando a casa e pegando outra faca. O morador apenas concordou em se entregar às 22h50. Ele foi encaminhado para delegacia da cidade e vai responder por resistência.