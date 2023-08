Após desentendimento, homem é esfaqueado em cozinha de hotel em Camapuã

Ilustrativa

Um homem, de 47 anos, acabou esfaqueado após uma confusão dentro da cozinha de um hotel na cidade de Camapuã, neste sábado (26). As informações são do Dourados News.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava hospedado em um hotel e se preparava para uma refeição na cozinha comum do hotel, quando acabou se desentendendo com o autor do crime.

Após o desentendimento, o homem acabou sendo pego de surpresa com um golpe de faca no peito.

Uma testemunha que presenciou a agressão acionou o socorro.

A vítima chegou a ser socorrida até um hospital da cidade, porém precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido os ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, na Capital.