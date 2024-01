Após dias de maus-tratos, Cacau partiu ao ser resgatada de fazenda em Anastácio

Cachorra estava extremamente doente / Divulgação

Um novo caso de maus-tratos foi registrado em Anastácio. Uma cachorra da raça pitbull morreu na madrugada desta terça-feira, 9, poucos dias após ser resgatada em uma chácara da região. Cacau foi encontrada extremamente desnutrida, desidratada e com dificuldade de respirar.

A advogada Allana Queiroz, que acompanha o caso e está prestando assistência jurídica a Ong Helpet, explica que um morador da região estava na chácara do pai, quando a cadela apareceu doente. Ele a resgatou e a levou a Clinicão. O veterinário atestou várias condições, como desidratação, anemia, desnutrição, babesia, erliquiose e papiloma, que é um vírus na garganta.

“Pegamos a Cacau numa chácara, recebemos a denúncia do morador, que também se comprometeu a adotar ela. Se não me engano na chácara do pai dele, ele foi lá e a cachorrinha apareceu no dia que ele estava. Na hora, ele ligou pra gente, ajudou a pagar todos os custos dela. Ele estava bem preocupado. Ele e a esposa foram junto com a gente. Eu e a Helpet resgatamos, a ong tem todo o protagonismo nesse resgate, porque foi bem eficiente. E nesse momento, nós levamos ela pro veterinário. Chegamos lá no veterinário. Ele deu esse estado clínico. Ela morreu de madrugada, não aguentou, todo esse maus tratos, toda essa maldade”, descreve.

O grupo acionou a delegacia da região, que atendeu a ocorrência e deve iniciar uma investigação para identificar os tutores.

“Ela estava muito desnutrida, muito desidratada, estava com um vírus na boca, que é esse vírus, na garganta, já estava fechando a garganta. Nos vídeos, ela tem um olharzinho muito aterrorizado, eu acho que é por conta do medo de parar de respirar, não consegui respirar, a garganta dela fechava, estava bem inchada, bastante bolinhas. Por isso ficava respirando [com dificuldade], claro, é normal de cachorro respirar um pouco mais sofregante, mas ela estava demais. A delegacia, o delegado, na hora que nós chegamos lá pediu para que o caburão fosse enviado junto com o escrivão para pegar mais esclarecimento sobre o caso".



A profissional continua no caso, junto com o advogado André Azevedo e outros colegas de trabalho em assistência jurídica sobre a causa animal. "A delegacia assim foi, teve um prestom de trabalho impecável, super rápidos na intenção de iniciar as investigações, buscar esclarecimentos. Eu gostei bastante da atitude do delegado, que inclusive está à disposição para tirar fotos. Todas as dúvidas e prestar todos os esclarecimentos”.