Após discussão cunhado agride mulher com um soco e vai preso

Caso foi registrado na DAM / Ronald Regis

Uma mulher de 32 anos alega que foi agredida pelo cunhado, um homem de 22 anos, na noite de sábado (18), de acordo com as informações ela também teria batido nele. O caso aconteceu no Bairro Nova Aquidauana.

No local a mulher disse que estavam consumindo bebida alcoólica em um bar e que ao chegar na residência houve uma discussão, e segundo a mulher o cunhado lhe deu um soco na boca.

O rapaz disse que realmente todos estavam juntos bebendo mas que por conta da discussão que aconteceu quando eles chegaram em casa a mulher começou a agredi-lo com tapas no rosto, e acabou xingando ele, foi aí que o jovem perdeu a cabeça e agrediu a cunhada com um soco na boca.

A mulher estava com um corte na boca, o jovem foi levado para a delegacia da mulher da cidade e preso em flagrante. Já a mulher foi autora do crime de vias de fato.