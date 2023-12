Após discussão, homem é baleado e morre no hospital em Maracaju

Divulgação

Flávio Farias Eustáquio, de 20 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito, em Maracaju. O fato aconteceu na noite de ontem, 23.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima foi levada ao hospital ainda com vida, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu. O projétil ficou alojado na região do peito do rapaz.

Conforme informações do site Campo Grande News, no local dos fatos, a esposa de Flávio e outros vizinhos disseram à polícia que o autor havia fugido numa bicicleta azul. Ele vestia camiseta branca e calça jeans.

Ainda de acordo com testemunhas, os dois discutiram e o autor disse: “o que é isso Flávio” e, na sequência, disparou contra o rapaz. A vítima foi socorrida por moradores e levada para o hospital, onde morreu logo depois. A polícia fez buscas pelo atirador, mas sem sucesso. O motivo para o crime não foi revelado.