Após festa, amigos seguem com mulher para chácara que furta veículo

Divulgação

Na manhã de domingo (5), uma mulher furtou um veículo depois de conhecer dois amigos e ir para uma chácara com eles.

Um morador da região rural de Aquidauana registrou um boletim de ocorrência na 1º Delegacia de Polícia de Aquidauana noticiando o furto de um veículo.



A vítima explicou que no último sábado, dia 4 de maio de 2024, ele e um colega de trabalho participaram da "Festa da Farinha" no município de Anastácio. Durante o evento, seu colega conheceu uma pessoa.

Após o término da festa, os três seguiram até a chácara da vítima. Ao amanhecer do dia seguinte, a vítima percebeu o desaparecimento do veículo ao ouvir o barulho do motor.

A equipe de investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana agiu rapidamente e após empreender diligências, em menos de uma hora após o registro da ocorrência, localizou o veículo. No entanto, as buscas pela autora do furto continuam em andamento.



A Polícia Civil permanece à disposição da população para colaborar com informações, denúncias e esclarecimentos, reiterando o compromisso de manter a comunidade segura e protegida.

Destaca-se que eventuais denúncias podem ser feitas através do DISQUE DENÚNCIA (67) 99125-1566, reforçando a importância da cooperação da população.