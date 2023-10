Após fugir pela BR-262, motorista com droga é preso pela PRF na Capital

Motorista, de 44 anos, foi preso em flagrante durante a terça-feira (17), após tentar fugir loucamente pela rodovia BR-262, em Campo Grande, ao resistir uma abordagem pela Polícia Rodoviária Federal. Ele estava com vários tabletes de maconha escondidos no interior do seu carro, um Volkswagen Fox.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe de policiais estavam fazendo patrulhamento na rodovia e suspeitou do veículo, onde foi pedido para que o motorista encostasse para ser feito a abordagem.

O pedido foi atendido, mas assim que os policiais desceram da viatura, o motorista arrancou com o veículo e saiu em disparada pela rodovia, fazendo manobras e ultrapassagens perigosas. Em vários momentos, o suspeito jogou o carro contra a viatura da PRF.

Após longo trajeto e agindo dentro do que era possível, os agentes conseguiram fazer que o veículo diminuísse a velocidade. No entanto, assim que parou o carro, o homem saiu correndo pela vegetação, mas logo foi alcançado e detido.

No carro foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 404 quilos. Para os policiais, o homem relatou que levaria a droga para São Carlos, no interior de São Paulo, e teria pegado elas em Ponta Porã. Ao final do serviço, ele receberia R$ 10 mil.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como desobediência, direção perigosa e tráfico de drogas.