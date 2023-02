Após gritos de socorro, mulher é socorrida de agressões do companheiro

Caso registrado na 1ª Delegacia de Policia de Aquidauana / Ronald Regis

Uma mulher de 36 anos foi socorrida após ser agredida com socos e chutes, além de ser enforcada pelo companheiro, que não teve a identidade divulgada. Vizinhos ouviram gritos de socorro e acionaram a polícia, na quinta-feira (2), na Vila Pinheiro, em Aquidauana.

Equipe da Polícia Militar encontrou a mulher na rua, que confirmou as agressões. A violência deixou marcas no cotovelo e cabeça. Ela relatou que foi xingada e humilhada pelo acusado, que a manda ir embora da casa ou iria matá-la.

A mulher morava em Miranda com a família, quando se mudou para cidade, onde não tem parentes, para morar com o acusado. Ela reforça que nesse período das agressões não tinha condições financeiras para sair do local.

Ao ser abordado e preso, o acusado chutou a viatura, dizendo que era membro de facção criminosa, ameaçando novamente a vítima. Ele foi algemado e encaminhado para a Delegacia de Aquidauana. A vítima foi levada para o Pronto Socorro.