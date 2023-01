Após nove anos, acusado de assassinar homem em bar é preso

Polícia Civil realizou a prisão / (Foto: Divulgação)

Um homem de 55 anos, foi preso nesta quinta-feira (26), após nove anos de ser acusado de assassinar Josué Antunes de Oliveira, de 48 anos, esfaqueado em um bar de Caarapó. Ele estava foragido e morando em Santa Rita do Pardo.

A delegacia da cidade informou sobre a possibilidade de o rapaz estar escondido. O homem foi encontrado após buscas na cidade, sendo localizado como uma sorveteria da principal avenida da cidade, onde ele era proprietário.

Assim que localizado, o indivíduo foi preso por policiais civis e militares e encaminhado ao presídio de Bataguassu, onde está à disposição da Justiça para execução penal. Ele havia sido condenado a cumprir pena de doze anos.

O crime

O homicídio aconteceu no dia 5 de novembro de 2014, quando Josué foi morto com diversas facadas no bar da região.