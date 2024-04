Após prisão de morador por pedofilia, delegada de Anastácio faz alerta aos pais

Delegada Tatiana Zyngier e Silva, titular da Delegacia de Anastácio / Foto: Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

Após a prisão de um morador de Anastácio, na segunda-feira, 8, acusado de pedofilia pela internet, a delegada Tatiana Zyngier e Silva, titular da Delegacia da cidade, emitiu um alerta aos pais e responsáveis sobre os riscos de crimes online envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo a delegada, a prisão recente foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Goiás. O suspeito usava jogos online para coagir sexualmente menores de idade, o que chocou a região.

"Era um caso de alguém que vinha aliciando crianças e a PC de Anastácio prestou todo o apoio à PC de Goiás para efetuar a prisão. É um caso que nos preocupa muito, pois acontece com mais frequência do que imaginamos. Crianças com celular nas mãos representam um perigo; não sabemos quem está do outro lado. A internet expôs essa forma de perigo. Muitas vezes, pensamos que o perigo vem apenas de um vizinho, um familiar... Anastácio é uma cidade com um número significativo de registros de crimes sexuais contra crianças. Sabemos que, geralmente, esses casos ocorrem com pessoas próximas, mas neste caso específico foi com um desconhecido, através do celular", explicou.

Todo cuidado é vital

Criminosos costumam usar várias estratégias para atrair crianças e adolescentes, buscando ganhar a confiança das vítimas para, em seguida, solicitar fotos e vídeos íntimos. "A criança cede por ser ingênua. Já atendi casos em que o agressor se passava por outra criança ou usava um jogo para aliciar a vítima. Há outras situações em que o criminoso começa a extorquir as vítimas depois de receber as imagens", comentou a delegada.

De acordo com a delegada, é essencial que pais e responsáveis mantenham a supervisão das redes sociais, celulares e acesso à internet das crianças. "Todo cuidado é pouco".



Veja o vídeo: