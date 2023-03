Após quase três meses, vítima de acidente morre na Santa Casa

Santa Casa de Campo Grande / Midiamax/Arquivo

Valdirene da Silva, de 50 anos morreu nesta quarta-feira (1) após quase três meses internada na Santa Casa de Campo Grande. A vítima não resistiu a complicações de um acidente.

A filha da moradora registra o boletim de ocorrência informando que sofreu um acidente no dia 20 de dezembro do ano passado. Não é detalhado o tipo e as causas do acidente.

Valdirene teria tido politrauma com traumatismo craniano grave e lesão axonal difusa, comprometendo o sistema neurológico.

A internação prolongada causou uma infecção. O caso foi registrado como morte a esclarecer.