Após tentar roubar taxista, suspeito é identificado e procurado em Maracaju

Suspeito foi indentificado / Divulgação PCMS

Suspeito de tentar roubar taxista, foi identificado e indiciado pela Polícia Civil de Maracaju nessa quarta-feira, dia 30.

Conforme a polícia, o suspeito tentou roubar o motorista de táxi na semana passada na Av. João Pedro Fernandes.

Outro suspeito de roubar um comércio também foi identificado. Em ambos os casos, os homens utilizavam-se de aparatos com o fim de esconderem a identidade, contudo, após trabalho de investigação, os autores foram identificados e indiciados pelos delitos cometidos.

Roubo ao comércio

Segundo apontam as investigações, o primeiro delito teria ocorrido no dia 14/08/2023, no estabelecimento localizado na Vila Adrien. Na ocasião, o autor teria adentrado no comércio, rendido as duas atendentes que estavam no local e fugido após ter subtraído a quantia de aproximadamente R$ 400,00. Após análise das câmeras de monitoramento, pôde-se observar que o indiciado portava arma de fogo, a qual foi utilizada para intimidar as funcionárias que estavam no local.

Em diligências ininterruptas e com auxílio do serviço de inteligência, a equipe de investigação acabou por identificar o autor, reconhecido como A.M.F. (30). Após confirmação da autoria, a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva, a qual foi expedida pela 2ª Vara da Comarca de Maracaju.

Em posse do mandado, o autor foi capturado em flagrante delito por outro crime de roubo, acabou por ser encaminhado ao presídio onde aguardará o julgamento preso.

Roubo ao taxista

O segundo delito, ocorrido no dia 23/08/2023, foi uma tentativa de roubo a um taxista, na Avenida João Pedro Fernandes, no bairro Cambaraí.

Na ocasião, dois homens teriam se aproximado do veículo e rendido o motorista com uma faca. O motorista teria entrado em luta corporal com um dos indivíduos e fugido do local, levando consigo a chave do veículo.

Ao tentarem dar partida no automóvel, o carro não ligou e os criminosos fugiram rumo ao bairro Cambaraí. Em diligências com auxílio do serviço de inteligência, a equipe de investigação identificou um dos autores, reconhecido como L.F.L.S. (28). Ele é apontado como autor de outros dois delitos contra o patrimônio ocorridos na mesma semana.

Até o momento, L.F.L.S. (28), encontra-se foragido da Polícia.

A fim de angariar informações acerca da localidade do criminoso, a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju reforça o canal de denúncias à comunidade, meio onde é garantido o sigilo absoluto do denunciante para informações de qualquer natureza: WhatsApp – (67) 99663-3977 e (67) 99996-6706.