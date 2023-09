Após tentar separar briga, jovem leva facada e morre em Sonora

Jovem, de 21 anos, que não teve sua identificação revelada, morreu neste domingo (17) ao tentar separar uma briga nas imediações de uma boate em Sonora. Ele foi atingido por um golpe de faca no peito e faleceu antes de chegar ao hospital da cidade.

O suspeito de ter desferido o golpe foi espancado por populares e testemunhas, ficando em estado grave e precisando de atendimento médico. Por conta dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do site O Portal PNews, uma briga acontecia próximo a uma boate, quando o jovem decidiu intervir na situação e tentar separar os envolvidos.

No entanto, após chegar próximo à confusão, recebeu a facada no peito. Unidades de socorro foram acionadas, mas mesmo sendo socorrido ainda com vida, a vítima morreu no trajeto para o hospital.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a cena. Polícia Civil e Polícia Científica trabalharam na ocorrência e imagens de câmera de segurança podem ajudar a elucidar o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Lega