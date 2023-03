Após ultrapassagem, quatro mulheres morrem em acidente na BR-163

Quinta ocupante do Argo foi socorrida / (Foto: Divulgação/PRF)

Quatro mulheres morreram após um grave acidente na BR-163, entre Campo Grande e Jaraguari, na noite de sexta-feira (10), após uma ultrapassagem indevida. Um grupo de amigas em um Fiat Argo colidiu com uma Toyota Hilux.

Conforme o boletim de ocorrência, as mulheres foram identificadas como Lais Moriningo Paim, Leticia de Mello da Silva, Kaena Guilhen Fernandes e Carolina Peixoto dos Santos, entre 28 e 29 anos, ambas estavam no Argo.

A Perícia aponta que as provas iniciais indicam que houve a tentativa de ultrapassagem em faixa contínua antes da colisão. Na caminhonete estava um homem de 45 anos que seguia para Jaraguari.

O veículo ficou totalmente destruído, duas vítimas estavam no banco de trás e duas na frente, que ficaram presas às ferragens, sendo necessário o uso do desencarcerador. Uma quinta ocupante do Argo e o condutor da caminhonete foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo automotor.