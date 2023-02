Após viatura ser apedrejada, PM faz operação no bairro Cristo Rei

Operação foi realizada no Cristo Rei / Ronald Regis

Viatura da Polícia Militar foi atingida por pedras no último domingo (12), no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Os policiais realizaram fiscalização de rotina, quando tentaram abordar suspeitos e tiveram a viatura apedrejada.

Para coibir esse tipo de ação e identificar os autores do atentado, o 7º Batalhão da Polícia Militar realizou, ontem (13), uma operação no bairro. Segundo o tenente-coronel Daniel Elias dos Santos, cinco pessoas envolvidas no caso foram identificadas e detidas.

"Fizemos uma operação de manutenção com blitz e barreiras. Participaram 11 equipes da Polícia Militar e cinco da Polícia Civil. Todos os envolvidos na ação foram identificados e cinco já foram detidos", explicou.

Ao todo, 231 pessoas foram abordadas durante a operação e quatro veículos foram apreendidos.







