Aposentada desaparece e mobiliza buscas em Nioaque

Leiza está desaparecida há três dias / Arquivo pessoal

O desaparecimento de Leiza Ávila Ferraz, uma servidora pública aposentada de 59 anos, mobiliza buscas pela cidade de Nioaque. Desde a última terça-feira, 1º, seus irmãos não conseguiram contato, o que é considerado incomum, já que a família se comunicava diariamente.

Segundo o boletim de ocorrência, diante da ausência de notícias, os irmãos de Leiza iniciaram as buscas por conta própria e, na manhã de hoje, procuraram a polícia para relatar a situação. Em um boletim de ocorrência, eles informaram que tentaram ligar para ela, mas as chamadas vão direto para a caixa de mensagens e as mensagens enviadas pelo WhatsApp não são entregues.

A irmã Leida visitou a residência de Leiza em duas ocasiões, mas não a encontrou. A casa estava arrumada, mas os irmãos não conseguiram determinar se ela havia levado consigo roupas ou outros pertences pessoais.

A polícia já está ciente do caso e as buscas por Leiza estão em andamento. Informações sobre o paradeiro da moradora podem ser comunicadas às autoridades.