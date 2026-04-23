Apreensão de drogas em Sete Quedas

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou, na última quarta-feira (22), uma das maiores apreensões de drogas do ano em Mato Grosso do Sul. A ação ocorreu em Sete Quedas, na região de fronteira com o Paraguai, resultando na interceptação de uma caminhonete Toyota SW4 carregada com 1,9 tonelada de maconha.

Segundo informações do DOF, os policiais desconfiaram do veículo ao patrulhar próximo à linha internacional. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade. A perseguição se estendeu por vários quilômetros até que o condutor abandonou o carro ainda em movimento e correu para uma área de mata, conseguindo escapar.

No interior da caminhonete, os militares encontraram 81 volumes de maconha. Além disso, verificaram que o veículo utilizava placas falsas e havia sido roubado em Joinville (SC).

A ocorrência foi registrada e o material encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da região. O DOF segue investigando para identificar o responsável pelo transporte da droga e possíveis conexões com o tráfico internacional.