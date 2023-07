Aquidauana estuda aumento de efetivo da Polícia Militar

Reunião em plenário / Divulgação

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, recebeu Na manhã desta quarta-feira, 19, a visita do Tenente Coronel Guilherme Dantas Lopes, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar e Tenente Adalberto Gomblan, para debater aonde segurança pública no município, com possibilidade no aumento de efetivo da PM.

Em breve, a cidade deve reunir apontamentos para o evento de Simulação do Plano de Defesa da Cidade.

Durante o encontro, foi pontuado que registro de furtos nos comércios e residências têm preocupado as autoridades do município. A reunião entre o prefeito e o comandante da PM permeou pautas importantes, dentre elas, a necessidade do aumento de efetivo da Polícia Militar em Aquidauana, para dar mais condições e suporte para a PM ampliar o policiamento, para maior segurança e tranquilidade da população.

“O policiamento, a segurança pública na nossa cidade é de responsabilidade do Estado. Da nossa parte, enquanto gestor público, sempre temos apoiado o trabalho das policiais, dado suporte e, também, fizemos um alto investimento no videomonitoramento da cidade”, pontuou o prefeito Odilon.

Na oportunidade, na reunião, o comandante do 7º BPM, Ten. Cel. Guilherme Dantas Lopes fez a entrega de uma placa dos programas “Patrulha Rural e "Campo Mais Seguro” ao prefeito Odilon.

