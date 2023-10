Aquidauana recebe conferência cultural

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Acontece no próximo domingo, 29, a 1ª Conferência Municipal de Cultura em Aquidauana, no auditório da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O tema do encontro debate “Democracia e direito à Cultura”, a partir das 6h30 às 13.

O evento é aberto ao público. Qualquer dúvida, a Prefeitura Municipal disponibilizou o contato 3240-1400 ramal: 1569.