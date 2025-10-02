Aquidauana registra prisões, apreensão de fios furtados e violência doméstica

Casos foram encaminhados para a delegacia / Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

O município de Aquidauana registrou diversas ocorrências policiais nos últimos dias, conforme relatórios do 7º Batalhão da Polícia Militar.

Na tarde da última terça-feira, 30, a Força Tática foi acionada para atender a uma denúncia de violência doméstica no bairro São Pedro. Um casal, de 21 e 18 anos, se envolveu em uma discussão que evoluiu para agressões mútuas, envolvendo também o pai da jovem, de 53 anos. Os três apresentavam lesões leves e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Na mesma manhã, no bairro Nova Aquidauana, um adolescente de 13 anos foi apreendido por furtar uma bicicleta em uma escola da região. O jovem foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e confessou o ato. A bicicleta foi posteriormente encontrada em um terreno baldio. Ele foi encaminhado à Delegacia, acompanhado da responsável legal.

Ainda no bairro Nova Aquidauana, uma equipe da PM abordou um homem de 45 anos em atitude suspeita. Após verificação, foi constatado que havia mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta que ele utilizava ficou no local por falta de meios para remoção.

Já na quarta-feira, 1º de outubro, um homem de 25 anos foi preso em flagrante no bairro Alto, portando 100 metros de cabos de telecomunicação de internet furtados. O material foi recuperado e entregue às autoridades.

