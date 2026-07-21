Aquidauanense com mandado de prisão no Brasil é detido no Paraguai

Aquidauanense foi preso neste mês na cidade de Yby Yaú, no Paraguai / Última Hora/Reprodução

Um homem de 38 anos, natural de Aquidauana, foi preso neste mês na cidade de Yby Yaú, no Paraguai, após autoridades do país vizinho confirmarem a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça brasileira. O caso foi divulgado pelo portal paraguaio Última Hora.

Segundo a publicação, o brasileiro foi abordado durante uma fiscalização preventiva realizada por policiais da 7ª Delegacia de Polícia de Yby Yaú, às margens da rodovia PY-08.

Após a identificação do suspeito, os policiais acionaram o Comando Bipartite de Amambay, responsável pela cooperação entre Brasil e Paraguai na região de fronteira. Em seguida, as autoridades brasileiras confirmaram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), com sede em Campo Grande, no âmbito de uma ação penal.

Com a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi informado sobre os motivos da detenção e seus direitos, conforme determina a legislação paraguaia. A reportagem de O Pantaneiro confirmou, nesta terça-feira (21), que o preso nasceu em Aquidauana, em 01º de setembro de 1987.