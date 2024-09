Aquidauanense é vítima de golpe ao vender motocicleta e receber dinheiro falso

Dinheiro Falso / Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Um homem de 56 anos, morador de Aquidauana, registrou um boletim de ocorrência após ser vítima de um golpe na venda de sua motocicleta, uma Yamaha YBR 125, de cor vermelha. O caso ocorreu na última quarta-feira, 25.

O comunicante anunciou a venda do veículo em páginas de compra e venda na rede social Facebook, quando um interessado entrou em contato. Após conversas pelo WhatsApp, o vendedor e o comprador marcaram um encontro em sua residência para fechar o negócio.

O homem estava pedindo R$ 3,5 mil pela moto, mas o comprador ofereceu R$ 3,6 mil, pagando com cédulas de R$ 200 e R$ 100. O vendedor, ao receber o valor, fez uma transferência de R$ 100 via Pix como troco, utilizando o aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Ele entregou a motocicleta, junto com a chave e a documentação (CRV e CRLV), ao comprador, que estava acompanhado por outra pessoa em uma Titan Fan vermelha.

No entanto, na manhã seguinte, ao tentar depositar as cédulas em uma lotérica na Rua Estevão Alves Corrêa, o homem foi informado de que as notas eram falsas e, consequentemente, o depósito foi recusado. Ele também possui parte da conversa com o suspeito registrada no aplicativo de mensagens.

O caso segue sob investigação pela polícia local.