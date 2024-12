Aquidauanense está em Gramado, cidade onde queda de avião matou 10 pessoas

Reprodução, Rede Social

O aquidauanense, Bruno Girotto, está em Gramado com a esposa Tailiza e o filho, e acompanha os desdobramentos do acidente do avião que caiu no domingo (22).

O acidente vitimou o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi e a família. Morreram 10 pessoas.

O administrador de empresas é filho de Cláudio Galeazzi, ex-conselheiro do Pão de Açúcar.

Segundo Girotto informou ao O Pantaneiro, o local do acidente fica a dois quilômetros de onde ele está hospedado com a família. “No dia do acidente a cidade estava lotada e onde foi a queda, nós passamos várias vezes por ali. Hoje o tempo tá muito fechado aqui, dia muito triste”.

De acordo com a Brigada Militar, o avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, quando caiu em Gramado por volta das 9h15

A aeronave atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma loja de móveis e uma pousada.

Vídeo gravado por ele no local do acidente: