Divulgação Polícia Civil

Nesta sexta-feira (14), a cidade de Aral Moreira celebrou a inauguração da Sala Lilás, um espaço dedicado ao acolhimento humanizado de vítimas de violência doméstica e sexual.

A iniciativa, fruto da parceria entre o Estado e o Município, reforça as ações de proteção e assistência às mulheres em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia aconteceu na Delegacia de Polícia Civil do município e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o Secretário Executivo de Segurança Pública, Coronel Wagner Ferreira, representando o Secretário de Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, e o Governador do Estado, Eduardo Correa Riedel. Também participaram a Prefeita de Aral Moreira, Elaine Aparecida Soligo, o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, entre outros representantes estaduais e municipais.

O evento iniciou com a execução do Hino Nacional, seguida por discursos das autoridades sobre a importância da implantação da Sala Lilás no combate à violência contra a mulher. Durante a solenidade, foi assinado um termo de compromisso entre a Prefeitura e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, oficializando a parceria para a manutenção e funcionamento do espaço.

Antes do encerramento, apresentações culturais foram realizadas, e as autoridades seguiram para o descerramento da placa comemorativa e para conhecer o novo espaço. A Sala Lilás foi projetada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor, garantindo que as vítimas e seus filhos recebam atendimento especializado.

A iniciativa faz parte de um projeto estadual que visa a instalação da Sala Lilás em diversos municípios do Mato Grosso do Sul. Com a inauguração em Aral Moreira, o Estado já conta com 49 salas em funcionamento, reforçando seu compromisso no enfrentamento à violência de gênero.