Armado com um machado, homem tenta invadir quarto para matar a esposa em Aquidauana

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / Divulgação Policia Civil

Na noite de ontem,5, a Polícia Militar de Aquidauana, foi acionada para atender um caso de ameaça violência doméstica. A vítima teve de se trancar no quarto para não ser agredida pelo companheiro, a situação aconteceu na região do Bairro Nova Aquidauana.



De acordo com as informações policiais, o homem de 58 anos chegou em casa e arrombou a porta da frente, além disso, ele quebrou a televisão da sala, com medo a mulher correu para o quarto e colocou uma penteadeira de madeira, para ele não conseguir entrar.



Durante as tentativas de arrombamento da porta o homem machucou os braços e a testa, além disso, ele pegou um machado para quebrar a porta, quando a viatura da Polícia Militar chegou já havia um buraco na porta feito por ele.



Os dois foram encaminhados para a 1° delegacia de polícia civil do município e lá a mulher contou aos investigadores que ele o xingava a todo momento de palavras de baixo calão.



O caso foi registrado com dano e ameaça, e a mulher pediu medida protetiva contra o auto.