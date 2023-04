Assaltante é baleado durante roubo e está em estado grave em Dourados

Além do veículo, a dupla de criminosos também levou quatro celulares / Ligado na Notícia

Homem de 23 anos, de nacionalidade paraguaia, foi baleado durante um assaltante na noite de ontem, dia 24, na Vila Rosa, em Dourados.

Conforme o site Ligado na Notícia, o bandido ficou gravemente ferido após troca de tiros com o SIG (Setor de Investigações Gerais). O companheiro de crime dele que também foi atingido e morreu no local.

Imagens das câmeras de segurança da residência mostram a vítima de 37 anos entrando com um carro modelo Gol. Em seguida, os dois criminosos entram na casa e o motorista foi rendido.

Conforme o boletim de ocorrência, os assaltantes estavam armados e exigiram que a porta do imóvel fosse aberta. Os pais da vítima estavam no quarto. Os três foram colocados em um cômodo por um dos indivíduos que a todo o momento perguntava em castelhano: “onde estão as joias? Tem ouro?”.

Além do veículo, a dupla de criminosos também levou quatro celulares.