Assalto à mão armada no Bairro Guanandy deixa jovem sem motocicleta e celular

Na noite de quinta-feira, 14, um jovem de 25 anos foi vítima de um assalto por dois indivíduos no Bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com o relato registrado pela polícia, a vítima estava transitando pela Rua Cândido Mariano, em uma motocicleta emprestada de um amigo quando foi abordada pelos assaltantes.



Os criminosos, que estavam a bordo de uma motocicleta preta, intimidaram o jovem com um revólver, exigindo que ele descesse do veículo. O assalto resultou no roubo da motocicleta, uma Honda CG 160 Fan, e também de um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10, pertencentes à vítima.



A Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana trabalha no caso.