Assassino de chacina que matou 7 no MT morre em confronto com o Bope

Assasino morreu em confronto com o Bope / Folha Max

Ezequias Ribeiro, de 27 anos, um dos assassinos da chacina de Sinop foi morto na tarde desta quarta-feira (22), em confronto com agentes do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de MT. Ele e o amigo, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, mataram sete pessoas após perderem aposta num bar de Sinop.

Conforme o site Folha Max, o assassino oi localizado em uma região de mata, a cerca de 14 quilômetros do município de Sinop.

Armado, ele teria reagido para não ser preso e acabou sendo alvejado. Ele foi socorrido, levado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu.

O portal informou que a arma usada por Ezequias pode ser a mesma arma usada na chacina.

Bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, ainda está foragido. A chacina ocorreu nessa terça-feira (21) e vitimou seis homens e uma menina de apenas 12 anos, filha de um deles.

Vítimas

Uma das vítimas é o empresário sul-mato-grossense Josué Ramos Tenório, que assistia aos jogos de sinuca no bar.

O filho adotivo de Josué Ramos Tenório, Cícero Dias, disse que o pai morava em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, e que, eventualmente, viajava de carro até a cidade a trabalho.

Segundo o G1, ele relatou que no dia do crime, o pai parou no estabelecimento para assistir às pessoas jogarem sinuca.

O homem foi morto por Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, que não aceitaram a derrota no jogo e assassinaram o dono e os clientes que estavam no comércio.

Josué era empresário e vendia frutas junto com a família. Ele deixa a esposa e quatro filhos, sendo dois adotivos.

“Era uma pessoa boa. Tudo que sei no trabalho hoje, aprendi com ele. A família espera por justiça. Que a polícia consiga localizá-los e que eles paguem pelo que fizeram”, pontuou.