Assassino de Vanessa é denunciado por espancar ex e furtar celular de motorista

Reprodução/Redes Socias

Caio ficou nacionalmente conhecido após matar a jornalista Vanessa Ricarte, crime ocorrido em fevereiro deste ano. Desde então, ele está preso preventivamente e responde por feminicídio.

Conforme o TopMídiaNews, a denúncia apresentada em maio deste ano, aponta que a ex-namorada havia solicitado uma corrida de aplicativo para levá-la para casa, mas antes pediu ao motorista que deixasse Caio em sua residência, mesmo após uma discussão entre os dois.

No entanto, ao chegar ao condomínio onde mora, no bairro Santa Fé, ela se deparou com Caio a esperando na frente do local e, assustada, voltou correndo para o carro, pedindo ajuda ao motorista.

O músico então perseguiu o veículo e conseguiu alcançá-lo no cruzamento da Rua Piratininga com a Avenida Ceará. Lá, ele abriu a porta de trás do carro, puxou a mulher para fora e passou a agredi-la na rua. Antes de fugir, Caio ainda roubou o celular do motorista, que possuía rastreamento e acabou indicando o endereço do suspeito, no bairro Tiradentes, na Rua do Violino.

Caio confessou o furto quando foi localizado e detido. Além do furto, ele também foi formalmente denunciado pelo Ministério Público por lesão corporal dolosa contra a ex-companheira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!