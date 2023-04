Ataque de alunos em IFMS de Coxim é frustrado pela polícia

Caso continua sendo investigado / (Foto: Divulgação)

Uma operação da Polícia Civil frustrou um ataque no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), campus de Coxim, que estava planejado para esta quarta-feira, 5. Três adolescentes haviam organizado o crime por conversas do WhatsApp.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, meninos de 14 e 15 anos haviam planejado um ataque contra os alunos da comunidade LGBTQIAPmais. Entretanto, na segunda-feira, 3, a polícia e a equipe de investigação recebeu autorização da Justiça para mandado de busca e apreensão, onde celulares foram apreendidos.

Ainda segunda a polícia, um dos alunos seriam reincidente em causar pânico na comunidade escolar. Em 2021, o adolescente teria enviado áudios de ameaças de massacre em uma escola estadual da região.

Um juiz da Vara da Infância acompanhou o mandado de busca e apreensão, e o Conselho Tutelar está junto do caso.

A reportagem entrou em contato, por e-mail, com o instituto e aguarda um posicionamento.

Tragédia em Blumenau

Nesta manhã uma creche de educação infantil Cantinho do Bom Pastor, de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sofreu um tráfico ataque, quatro crianças foram mortas e cinco feridas a machadinha por um homem, de 25 anos, que invadiu o local.

"Estamos desolados com a tragédia ocorrida hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade das nossas crianças", lamentou a escola, em nota.

Pais e responsáveis das crianças foram ao local ao saber do caso, o clima era de desespero. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas, e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. A rua ficou interditada.